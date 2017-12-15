Новости версия для печати В клиентских службах Пенсионного Фонда работают сурдо- и тифлопереводчики Это делается для того, чтобы люди с проблемами здоровья могли в полной мере получить ответы на свои вопросы.



Первыми такие специалисты появились в ПФР по Орлу и Орловскому району. Теперь - будут везде. Правда, чтобы присутствовал сурдо- или тифлопереводчик, нужно заранее сообщить о своем визите - не менее чем за неделю. Сделать это можно по электронной почте или по телефону.



Адрес и номера телефонов есть на сайте орловского управления Пенсионного Фонда .





Татьяна Напольских

15 декабря 2017 года







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