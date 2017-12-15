Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует Международная научно-практическая конференция «Трансляционная медицина» На ней будут обсуждать вопросы биоинженерии, клеточной иммунотерапии и вакцинации, и многие другие темы.



Сегодня в 10 часов начнется пленарное заседание. Завтра в здании Фундаментальной библиотеки откроется выставка - «Здоровьесберегающие технологии». Там же пройдут секционные заседания.



В рамках конференции запланирован круглый стол по проблеме оказания паллиативной медицинской помощи, и семинар-инструктаж «Исследования детей с рекуррентными заболеваниями».





Татьяна Напольских

15 декабря 2017 года







На главную страницу





