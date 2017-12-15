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пятница
15.12.2017
8:37:56
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Сегодня в Орле стартует Международная научно-практическая конференция «Трансляционная медицина»На ней будут обсуждать вопросы биоинженерии, клеточной иммунотерапии и вакцинации, и многие другие темы.
Сегодня в 10 часов начнется пленарное заседание. Завтра в здании Фундаментальной библиотеки откроется выставка - «Здоровьесберегающие технологии». Там же пройдут секционные заседания.
В рамках конференции запланирован круглый стол по проблеме оказания паллиативной медицинской помощи, и семинар-инструктаж «Исследования детей с рекуррентными заболеваниями».
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