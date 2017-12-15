Новости версия для печати 19 декабря Андрей Клычков выступит с Инвестиционным посланием Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области готов обозначить векторы дальнейшего социально-экономического развития Орловщины на ближайшие несколько лет и ключевые меры по совершенствованию инвестиционного климата.



В мероприятии, которое будет проходить в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН», примут участие члены правительства области, региональные парламентарии, федеральные эксперты, представители делового сообщества.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области В этот же день планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве правительства Орловской области с федеральными институтами развития, сообщает информационный портал Орловской области.Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Татьяна Курбатова

15 декабря 2017 года







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