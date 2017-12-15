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Орловский государственный университет приглашает на ART-завтраки

Авторы проекта приглашают всех желающих рисовать.

Вы когда-нибудь рисовали? Конечно, в детстве, этим занимались все. Но у взрослых, как правило, ни на что нет времени. И даже те, кто ходил в художественную школу, забывают свои навыки. А зря. Ведь как говорят ученые, рисование помогает бороться со стрессом. Это учли и авторы проекта. Они приглашают всех желающих рисовать под руководством заведующей кафедрой рисунка Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева Юлии Тютюновой. 
 
9 декабря состоялся первый ART-завтрак. Он прошел в университетском кафе «Домино». Мастер-класс назывался «Рисуем лето в холода».
Юлия Тютюнова: «Новый год - замечательный праздник. Но погода за окном не всегда радует. И нам захотелось кусочек лета, кусочек солнца привнести в свою жизнь».
И если дети рисовали лето, то взрослым было предложено на выбор несколько тем. Выбрали Спасское-Лутовиново.
Юлия Тютюнова: «Это был в прямом смысле мастер-класс. Потому что у них была картинка перед глазами. И я показывала, каким образом ведется работа. Пошагово. Поэтапно. Небо, земля, здание. Здесь нужная большая кисточка для больших масс, а здесь пользуемся маленькой, чтобы подчеркнуть детали. Всё, как у настоящих профессионалов».
Все необходимое для творческого процесса было предоставлено. Кроме того, желающим предложили свежую выпечку с чаем или кофе на выбор. И все - бесплатно.
 
Мероприятие организовано вузом совместно с региональным отделением Всероссийского общества «Знание» и ассоциацией «Дворянское гнездо». Подобные ART-завтраки будут проходить в кафе «Домино» до конца года по субботам. Бесплатно. Адрес: г. Орёл, Комсомольская, 95. Прийти могут как дети, так и взрослые.

Предварительно необходимо записаться по телефону 8-961-624-22-21.
 



Ольга Борисова
15 декабря 2017 года

 


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