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Старейшему ветерану службы ГО в Орловской области исполнилось 95 лет

Александр Данилович Безкровный – ветеран Великой Отечественной войны и участник битвы за Москву. После увольнения в запас кадровый военный продолжил служить стране в областном штабе гражданской обороны. С поздравлениями от лица коллектива орловской службы спасения ветерана посетил начальник Главного управления МЧС Александр Новиков.

Несмотря на солидный возраст, Александр Данилович полон энергии и до сих пор возглавляет ветеранскую организацию регионального главка МЧС.