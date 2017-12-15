Новости версия для печати Роковое ДТП случилось на границе Орловского и Мценского районов 14 декабря Около десяти часов утра столкнулись «ВАЗ 2106» и «Рено Логан». Водителя иномарки защитили сработавшие подушки безопасности, а вот мужчина, управлявший «Жигулями», получил травмы, несовместимые с жизнью.



Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21061», двигался по автодороге М-2 "Крым" и на 342 километре при выполнении маневра левого поворота не уступил дорогу автомобилю «Рено Логан», который двигался во встречном направлении. Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи». По всей вероятности, водитель «Жигулей» не был пристегнут ремнем безопасности, что и повлекло для него фатальные последствия. Смертельное ДТП спровоцировало еще одну аварию. Водитель иномарки, уклоняясь от столкновения, потерял контроль над машиной и выехал на обочину, где сбил дорожный знак. Серьезных последствий это происшествие не имело.





Иван Суверин

15 декабря 2017 года







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