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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 30 ДТП

Среди них четыре ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили травмы, один человек погиб.

14 декабря в 9:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21061», двигался по автодороге М-2 "Крым" и на 342 километре при выполнении маневра левого поворота не уступил дорогу автомобилю «Рено Логан», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21061» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 
 
14 декабря в 13:40 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21112», следовал по автодороге Орел-Знаменское, и в районе 10 километра произошло столкновение с автомобилем «УАЗ-390995-04», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21112» и пассажир автомобиля «УАЗ» получили телесные повреждения и были госпитализированы. 
 
14 декабря в Ливнах в 16:25 84-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2105», двигался по ул. Курской и допустил наезд на пешехода-женщину 1962 года рождения, которая двигалась навстречу автомобилю. В результате наезда женщина получила телесные повреждения, не госпитализирована.
 
14 декабря в поселке Верховье в шесть часов вечера водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2108», на улице Советской нарушил очередность проезда перекрестка, в результате допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21140». В результате ДТП женщина пассажир «ВАЗ 21140» получила телесные повреждения, не госпитализирована.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



Орловское Информбюро
15 декабря 2017 года

 


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