Новости версия для печати Глава Орловской области встретился с деятелями культуры и искусства Орловские писатели, художники, издатели, музейные и библиотечные работники, актеры, режиссеры поделились своими взглядами на развитие на культуры в регионе. Присутствовал на встрече и известный российский режиссер Юрий Грымов.



Модернизация сельских клубов, 200-летие Тургенева, развитие системы образования в сфере культуры – эти и другие вопросы обсуждались во время встречи. Один из главных вопросов – модернизация сельских домов культуры. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Многие из них хоть и пытаются сохраняться, но очагами культуры их сложно назвать. Здесь нужна понятная системная работа для того, чтобы таковыми они были». Николай Паршиков, ректор ОГИК, председатель Совета ректоров Орловской области: «Нас волнует рынок труда – слабенький, вакансии есть, зарплаты никакие. Как на зарплату 5-7 тысяч можно содержать семью?» Председатель Совета ректоров Орловской области Николай Паршиков предложил вернуть систему целевого приема в вузы. Присутствовавший на встрече российский режиссер Юрий Грымов дал своим коллегам совет, как общаться с чиновниками. Юрий Грымов: «Возглавляя театр «Модерн», я прекрасно понимаю проблемы, которые озвучиваются на сегодняшней встрече. Нет неразрешимых вопросов. За последнее время мы в 60 раз подняли посещаемость театра. Нужно правильно зарекомендовать себя. По моему мнению, российские театры сейчас сохраняются благодаря правильной государственной политике. С чиновниками можно найти общий язык, разработав системный подход, программу развития и ответственности театра. Деятели культуры - абсолютно самодостаточная сила - как творческая, так и административная». По мнению Юрия Грымова, в Орловской области, прежде всего, необходимо создать модель взаимодействия учреждений культуры, вузов, гражданских институтов.





Надежда Невматулина

15 декабря 2017 года







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