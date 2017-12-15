Глава Орловской области встретился с деятелями культуры и искусства

|
|
Глава Орловской области встретился с деятелями культуры и искусстваОрловские писатели, художники, издатели, музейные и библиотечные работники, актеры, режиссеры поделились своими взглядами на развитие на культуры в регионе. Присутствовал на встрече и известный российский режиссер Юрий Грымов.
Модернизация сельских клубов, 200-летие Тургенева, развитие системы образования в сфере культуры – эти и другие вопросы обсуждались во время встречи.
Один из главных вопросов – модернизация сельских домов культуры.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Многие из них хоть и пытаются сохраняться, но очагами культуры их сложно назвать. Здесь нужна понятная системная работа для того, чтобы таковыми они были».
Председатель Совета ректоров Орловской области Николай Паршиков предложил вернуть систему целевого приема в вузы.
Николай Паршиков, ректор ОГИК, председатель Совета ректоров Орловской области: «Нас волнует рынок труда – слабенький, вакансии есть, зарплаты никакие. Как на зарплату 5-7 тысяч можно содержать семью?»
Присутствовавший на встрече российский режиссер Юрий Грымов дал своим коллегам совет, как общаться с чиновниками.
Юрий Грымов: «Возглавляя театр «Модерн», я прекрасно понимаю проблемы, которые озвучиваются на сегодняшней встрече. Нет неразрешимых вопросов. За последнее время мы в 60 раз подняли посещаемость театра. Нужно правильно зарекомендовать себя. По моему мнению, российские театры сейчас сохраняются благодаря правильной государственной политике. С чиновниками можно найти общий язык, разработав системный подход, программу развития и ответственности театра. Деятели культуры - абсолютно самодостаточная сила - как творческая, так и административная».
По мнению Юрия Грымова, в Орловской области, прежде всего, необходимо создать модель взаимодействия учреждений культуры, вузов, гражданских институтов.