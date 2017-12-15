Новости версия для печати Жажда легких денег привела пенсионерку из Орла к потере всех сбережений Женщина вложилась в финансовую пирамиду и тем самым лишилась 400 тысяч рублей. Фирма предлагала вклад под баснословные 34 %. Рекламу о выгодной сделке пенсионерка увидела на улице. Теперь Валентина Михайловна вместе с товарищами по несчастью, которых набралось не один десяток, пытаются вернуть свои средства. Люди поняли, какой высокой ценой поплатились за свою доверчивость.



Об аттракционе невиданной щедрости Валентина Михайловна узнала из уличной рекламы. Финансовая организация предлагала выгодные условия по вкладу аж под 34%. Пенсионерка польстилась и вложила все свои сбережения. Валентина Пироговская, обманутый вкладчик: «Пришла в офис, меня радужно встретили, оформила. Вначале я внесла 400 тысяч ранее собранных денег, они мне трудом дались». Первые дивиденды женщина получила, а дальше баснословные суммы перешли просто в басни о временных трудностях с выплатами. Через время фирма, зарегистрированная в Удмуртии, и вовсе прекратила свое существование, разумеется, деньги вкладчикам никто не вернул. Валентина Пироговская: «На данный момент приезжала бригада, от индивидуального предпринимателя – другого человека, сказали, что кооператива уже не существует, сказали, что нужно новый договор составить». Эти люди оказались новыми представителями фирмы, только теперь из Ижевска. Обещают компенсировать все потери, но для начала нужно заключить еще один договор. Пенсионерка уже готова и на этот сомнительный шаг. Мы связались с представителями финансовой организации. На том конце провода нас заверили, что все текущие расходы фирма берет на себя, взамен только гарантированные выплаты, по принципу все той же пирамиды. Иван Сергеевич, представитель финансовой организации: «Всю сумму, естественно, сразу дать не можем. Так как на счетах кооператива нет ничего – они заморожены, но у кооператива есть заемщики. Что можем предложить: закрепить за вами этих заемщиков, чтобы они платили непосредственно вам, но только ежемесячными платежами». Как правило, в финансовую кабалу попадают доверчивые пенсионеры, хотя они-то как раз должны помнить нашумевшую в начале 90-х историю с пирамидой МММ - когда миллионы лишились миллионов. Сергей Мальфанов, президент Адвокатской палаты Орловской области: «Прежде чем что-то подписывать, обязательно посоветуйтесь с родственниками, а еще лучше – с юристами». Тем временем финансовые пирамиды продолжают заманивать новых клиентов. При всех разоблачениях и очевидной афере тысячи людей все равно гонятся за легкими деньгами, рискуя тем, что нажито непосильным трудом. Сейчас Валентина Михайловна ищет помощи в различных инстанциях, обратилась и на федеральный телеканал. Но, такую дотошность, говорят специалисты, нужно проявлять раньше - до того как поставить подпись в договоре.





Татьяна Дьяконова

15 декабря 2017 года







На главную страницу





