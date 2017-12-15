Новости версия для печати Активисты ОНФ встретились с руководством Орла Когда будет гостевая стоянка около поликлиники НКЦМ? Изменится ли подход к дорожному ремонту и благоустройству дворов? Что будет с жителями «карточного дома» на набережной? Орловцы спрашивают – отвечают власти города. А чтобы пожелания были услышаны – активисты общероссийского народного фронта задали вопросы лично главе и мэру Орла.



70 тысяч пациентов в год принимает НКМЦ им. Зинаиды Круглой. Но не всегда визит к медикам, а зачастую и экстренный, проходит гладко. Стоянки нет, а припаркованные в спешке авто родителей забирает эвакуатор. Об этом еще в августе этого года нашей съемочной группе рассказала Юлия Мишина. Поездка в больницу обошлась орловчанке в 2500 рублей. Это штраф за неправильную стоянку и услуги эвакуатора. Но, как сегодня говорят власти, решение проблемы «автодоступности» детской медицины – найдено. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Разработана проектно-сметная документация на устройство парковочного кармана по ул. 7 ноября, сегодня при формировании проекта программы ремонта улично-дорожной сети на 2018 год мы этот вопрос включили». Еще одна беда города – дороги. Почти три сотни обращений только в этом году и только в проект ОНФ «Карта убитых дорог». Общественники даже составили топ-10 аварийных. И, как отмечают, власти их слышат. Восемь из них отремонтировано. Но еще160 участков требуют ремонта. Обсудили и проблему, существующую в масштабах всей страны – аварийные дома. В Орле таких - 130. На переселение нужно 2,5 млрд. рублей. И тут одними бюджетными средствами не обойтись. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Привлечено порядка 400 млн. рублей для расселения домов и их сноса на территории города Орла из внебюджетных источников. Эта сумма примерно составила 25-30% от объема инвестиций федерального, регионального и местного бюджетов за последние 10 лет». О дворах говорили долго. Из 76 объектов программы 2017 года приняты 52. Причины - и затянутые сроки, и просчеты в документации, и нерадивые подрядчики. Кстати, один из них – уже в «черном списке» мэрии. Кто виноват и что делать? В одном и общественники, и власти согласны: сметы – осенью, весной – благоустройство. Из 104-х дворов программы 2018 года стоимость работ на 67-ми объектах - подсчитана.





Надежда Невматулина

15 декабря 2017 года







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