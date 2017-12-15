Новости версия для печати В парке «Ботаника» включили освещение На еженедельном рабочем совещании в мэрии 12 декабря глава администрации Орла Александр Муромский был удивлен тем, что фонари в парке до сих пор не работают, и поручил чиновникам срочно решить эту проблему.



Как пояснил первый заместитель начальника управления коммунальным хозяйством Орла Сергей Маркин, с 12 декабря освещение заработало в тестовом режиме, была включена одна фаза кабельной линии. Работы по наладке и запуску второй фазы велись до сегодняшнего дня. Все 32 светильника в парке «Ботаника» включены на полную мощность 14 декабря. Парк «Ботаника» был включен в список объектов, подлежащих ремонту и облагораживанию в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году». Подрядчиком выступил ООО «Двин». Общая сумма контракта составила 2 641 848 рублей, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

15 декабря 2017 года







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