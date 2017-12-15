Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Дорожная ловушка. Яма в Орле уже «набрала» не один десяток колпаков с колес и протоколов - на 300 тысяч штрафов.



- Четверть века - на страже соблюдения Закона теми, кто уже его нарушил. Сегодня – профессиональный праздник сотрудников отделов безопасности ФСИН



- Другая сторона праздника. В откровенном диалоге обозначили острые проблемы сферы культуры.



- Корону – королеве! Кто завоевал титул «Мисс Орел-2017»?





Вести-Орёл

15 декабря 2017 года







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