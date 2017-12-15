Новости версия для печати В Орле «знаменитая» яма ежедневно собирает колпаки с колес неместных водителей Дорога по Карачевскому шоссе, в общем-то, не самая худшая трасса, если не попасть в «знаменитую» яму. И если в сухую погоду еще есть шанс увернуться, то в дождливую - аварийная остановка обеспечена.



Большинство орловских водителей уже ученые: гиблое место объезжают стороной или преодолевают его черепашьим ходом. Но все ямы в городе наизусть не выучишь. А у неопытных и иногородних водителей все шансы остаться без колес. Особенно если угодить в яму на полном ходу.



Об опасном участке мы сообщили в дорожную инспекцию. Но там уже в курсе проблемы.

Елена Щербакова, старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «В ноябре, в соответствии с приказом дорожной инспекции, мы проводили обследование улиц Заводского района, и было установлено, что на Карачевском шоссе проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии. На лицо разрушение асфальтового покрытия огромных размеров, которое затрудняет движение транспорта. Что самое страшное, эти разрушения в темное время не видны, что приводит к аварийным ситуациям. Поэтому нами было выдано предписание в адрес управления коммунального хозяйства, которое они проигнорировали, за это мы составили административный материал». Но после этого у злополучной ямы ремонтники не появились, равно и как ограждения и предупреждающие знаки.

Елена Щербакова, старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД по г. Орлу:«Провели еще одно обследование и установили, что никаких действий со стороны УКХ, а также подрядной организации, которая отвечает за содержание дороги, не проведены, соответственно было составлено еще два административных материала».

В общей сложности яма уже стоила коммунальщикам 300 тысяч рублей, которые пойдут на штрафы - странная арифметика, учитывая, что масштабы ямочного ремонта здесь весьма невелики. А пока дорожники бездействуют, их хоть отчасти стараются подменить неравнодушные прохожие – они пытаются обозначить опасный участок.





Иван Суверин

15 декабря 2017 года







На главную страницу





