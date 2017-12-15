В Орле «знаменитая» яма ежедневно собирает колпаки с колес неместных водителей

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В Орле «знаменитая» яма ежедневно собирает колпаки с колес неместных водителейДорога по Карачевскому шоссе, в общем-то, не самая худшая трасса, если не попасть в «знаменитую» яму. И если в сухую погоду еще есть шанс увернуться, то в дождливую - аварийная остановка обеспечена.
Большинство орловских водителей уже ученые: гиблое место объезжают стороной или преодолевают его черепашьим ходом. Но все ямы в городе наизусть не выучишь. А у неопытных и иногородних водителей все шансы остаться без колес. Особенно если угодить в яму на полном ходу.
Об опасном участке мы сообщили в дорожную инспекцию. Но там уже в курсе проблемы.
Но после этого у злополучной ямы ремонтники не появились, равно и как ограждения и предупреждающие знаки.
Елена Щербакова, старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «В ноябре, в соответствии с приказом дорожной инспекции, мы проводили обследование улиц Заводского района, и было установлено, что на Карачевском шоссе проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии. На лицо разрушение асфальтового покрытия огромных размеров, которое затрудняет движение транспорта. Что самое страшное, эти разрушения в темное время не видны, что приводит к аварийным ситуациям. Поэтому нами было выдано предписание в адрес управления коммунального хозяйства, которое они проигнорировали, за это мы составили административный материал».
Елена Щербакова, старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД по г. Орлу:«Провели еще одно обследование и установили, что никаких действий со стороны УКХ, а также подрядной организации, которая отвечает за содержание дороги, не проведены, соответственно было составлено еще два административных материала».
В общей сложности яма уже стоила коммунальщикам 300 тысяч рублей, которые пойдут на штрафы - странная арифметика, учитывая, что масштабы ямочного ремонта здесь весьма невелики. А пока дорожники бездействуют, их хоть отчасти стараются подменить неравнодушные прохожие – они пытаются обозначить опасный участок.