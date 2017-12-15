Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
15.12.2017
14:04:18
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле «знаменитая» яма ежедневно собирает колпаки с колес неместных водителей

Дорога по Карачевскому шоссе, в общем-то, не самая худшая трасса, если не попасть в «знаменитую» яму. И если в сухую погоду еще есть шанс увернуться, то в дождливую - аварийная остановка обеспечена.

Большинство орловских водителей уже ученые: гиблое место объезжают стороной или преодолевают его черепашьим ходом. Но все ямы в городе наизусть не выучишь. А у неопытных и иногородних водителей все шансы остаться без колес. Особенно если угодить в яму на полном ходу.

Об опасном участке мы сообщили в дорожную инспекцию. Но там уже в курсе проблемы.
Елена Щербакова, старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «В ноябре, в соответствии с приказом дорожной инспекции, мы проводили обследование улиц Заводского района, и было установлено, что на Карачевском шоссе проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии. На лицо разрушение асфальтового покрытия огромных размеров, которое затрудняет движение транспорта. Что самое страшное, эти разрушения в темное время не видны, что приводит к аварийным ситуациям. Поэтому нами было выдано предписание в адрес управления коммунального хозяйства, которое они проигнорировали, за это мы составили административный материал».
Но после этого у злополучной ямы ремонтники не появились, равно и как ограждения и предупреждающие знаки.
Елена Щербакова, старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД по г. Орлу:«Провели еще одно обследование и установили, что никаких действий со стороны УКХ, а также подрядной организации, которая отвечает за содержание дороги, не проведены, соответственно было составлено еще два административных материала».

В общей сложности яма уже стоила коммунальщикам 300 тысяч рублей, которые пойдут на штрафы - странная арифметика, учитывая, что масштабы ямочного ремонта здесь весьма невелики. А пока дорожники бездействуют, их хоть отчасти стараются подменить неравнодушные прохожие – они пытаются обозначить опасный участок.


Иван Суверин
15 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта