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Сегодня семь жителей Орловщины, пострадавшие на производстве, получили ключи от новых «Лада Гранта»

Автомобили сделаны специально для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В регионе сегодня нет очередников на получение средства передвижения по индивидуальным программам реабилитации. За время действия программы господдержки пострадавших на производстве, более 180 жителей области были обеспечены личным автотранспортом.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Эти люди отдали многие годы жизни честной и добросовестной работе на предприятиях Орловщины. Но при этом они потеряли здоровье. Наша задача – поддержать этих людей, помочь им в получении своевременной комплексной реабилитации. Надеюсь, что новый современный автотранспорт значительно облегчит жизнь тружеников, пострадавших на производстве, позволит сделать ее более комфортной и насыщенной».



Татьяна Напольских
15 декабря 2017 года

 


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