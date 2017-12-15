В орловской областной Федерации профсоюзов обсудили вопросы, связанные с охраной труда

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пятница
15.12.2017
18:42:04
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В орловской областной Федерации профсоюзов обсудили вопросы, связанные с охраной трудаЗа ноябрь 2017 года в региональном Фонде соцстраха было зарегистрировано 4 случая травмирования на производстве. К счастью, все они – легкие.
Причиной «производственных травм», как правило, становится несоблюдение техники безопасности.
Юрий Власов, зампред Федерации профсоюзов Орловской области, заведующий отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства:
«У нас существует целая система работы по охране труда. Это и работа технической инспекции труда профсоюзов, отдельных комиссий, уполномоченных доверенных лиц по охране труда профсоюзов. Все это позволяет нам улучшать условия труда, обеспечивать более достойные условия труда работников».
Сейчас в системе профсоюзов работает более 1300 уполномоченных доверенных лиц по охране труда.
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