Новости версия для печати Очередная сессия орловского Облсовета состоится 21 декабря На 19-й по счету сессии народные избранники решат судьбу орловцев, проживающих в аварийных домах и обсудят продажу акций "Орелстроя".



Госпрограмма по расселению завершилась, но пока её исполняли, в регионе аварийными были признаны ещё почти 50 тысяч квадратных метров жилья. Расселить их предлагают за счёт средств, вырученных с продажи госпакета акций «Орелстроя».

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Есть предложение – прогнозный план приватизации включить в повестку дня. По данному вопросу мы ещё проведём заседание рабочей комиссии. И при необходимости на следующем неделе дополнительно проведём заседание комитета». Пакет акций «Орёлстроя», находящийся в распоряжении государства, составляет чуть меньше 23%. Если народные избранники дадут добро, продать его через аукцион планируется не меньше, чем за полмиллиарда рублей.





Антон Киселёв

15 декабря 2017 года







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