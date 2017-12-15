Сотрудники частных охранных предприятий подключатся к обеспечению правопорядка на выборах Президента в 2018 году

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Сотрудники частных охранных предприятий подключатся к обеспечению правопорядка на выборах Президента в 2018 годуРешение было принято сегодня на заседании комиссии по профилактике правонарушений.
Сегодня в Орловской области зарегистрировано более 90 частных охранных организаций. Это серьёзные силы, помогающие в защите закона – в них работают больше 3000 человек.
Свою профессиональную пригодность они уже подтвердили, обеспечивая безопасность населения на различных массовых мероприятиях, как в Орле, так и в районах области.
Точный план взаимодействия силовых структур с частными охранными предприятиями в ходе президентских выборов должен быть разработан до 1 февраля 2018 года.
Виталий Утешев, заместитель председателя правительства Орловской области по безопасности: «Данные организации способны не только снизить уровень имущественных преступлений, но и положительно повлиять в целом на криминогенный фон на территории Орловской области».