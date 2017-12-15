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Органам местного самоуправления собираются добавить полномочий в сфере опеки и попечительства

Согласны не все – есть вопросы. Их и обсудили на профильном комитете.

Дело в том, что и сейчас на местах ведётся данная работа, согласно областному законодательству. Средства на её исполнение выделяются, исходя из специально выведенной методики. И законопроект добавляет, по мнению представителей местного самоуправления, нагрузки, но не предусматривает увеличения административных расходов на их реализацию.
Ирина Гаврилина, и.о. руководителя департамента социальной защиты населения, опеки, попечительства Орловской области: «Те изменения, что мы предлагали для внесения в закон, по нашему мнению, не увеличивают нагрузку тех специалистов, которые сегодня задействованы в исполнении данных полномочий. Хотя надо отметить, что данная ситуация имеет две стороны. Для того, чтобы пересмотреть и саму методику, и уточнить те дополнительные расходы, которые будут требоваться на данные цели, здесь нужно очень детально к этому вопросу подойти, провести анализ и сделать веский экономический расчет».
В частности, об увеличении и расходов, и штата просили два района: Колпнянский и Орловский. Так же для некоторых региональных округов актуальна тема компенсации за, так называемые, транспортные затраты, которые, к слову, в редакции данного закона от 2014 года были предусмотрены.


Вадим Багринцев
15 декабря 2017 года

 


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