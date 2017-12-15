Новости версия для печати Ингредиенты рецепта – отзывчивость и милосердие На прилавках некоторых столовых и кафе появились необычные пряники в форме сердца с крылом. Все вырученные за них деньги пойдут на организацию работы выездной бригады паллиативной помощи в Орле. Таким образом, индивидуальные предприниматели присоединились к сбору средств, который организовал региональный Фонд социальной поддержки населения.



Крылатое сердце – как символ милосердия и отзывчивости. Кондитеры разработали свой «рецепт доброты».

Светлана Есипова, технолог общественного питания: «Основным компонентом, входящим в состав пряника, является домашний мед и пряности, такие как мускатный орех, имбирь». Однако особенными эти пряники делают ингредиенты, которых не купишь ни в одном магазине - великодушие и вера в то, что сочувствие свойственно каждому из нас, и желание донести до людей мысль о том, как важна паллиативная служба.



Цену на пряники определяют сами покупатели – 10, 20, 50, 100 рублей. Ведь помощь не бывает маленькой, она бывает – своевременной.



Больше двух тысяч орловцев нуждаются сегодня в паллиативной помощи – люди с хроническими заболеваниями в терминальной стадии, с онкологическими диагнозами, лежачие больные. Список болезней велик. Региональный фонд социальной поддержки населения имеет все необходимые документы, чтобы оказывать эту помощь.



Как рассказал директор Фонда Александр Лебедев, планируется, что в январе выездная бригада приступит к работе. В настоящий момент ведется организационная работа по подбору профессиональных кадров - требуются врач, медсёстры, психологи.



Фонд выиграл президентский грант – около трех миллионов рублей. Также, благодаря телезрителям, собрали почти 400 тысяч. Рублей. Но сбор продолжается – на год работы бригады нужно немногим более 6 миллионов. Внести пожертвование можно на реквизиты фонда, или отправив SMS со словом ПОКРОВ и суммой пожертвования через пробел – на короткий номер 3434.





Мария Семак

15 декабря 2017 года







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