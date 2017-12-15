Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
15.12.2017
18:42:17
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Ингредиенты рецепта – отзывчивость и милосердие

На прилавках некоторых столовых и кафе появились необычные пряники в форме сердца с крылом. Все вырученные за них деньги пойдут на организацию работы выездной бригады паллиативной помощи в Орле. Таким образом, индивидуальные предприниматели присоединились к сбору средств, который организовал региональный Фонд социальной поддержки населения.

Крылатое сердце – как символ милосердия и отзывчивости. Кондитеры разработали свой «рецепт доброты».
  Светлана Есипова, технолог общественного питания: «Основным компонентом, входящим в состав пряника, является домашний мед и пряности, такие как мускатный орех, имбирь».
Однако особенными эти пряники делают ингредиенты, которых не купишь ни в одном магазине - великодушие и вера в то, что сочувствие свойственно каждому из нас, и желание донести до людей мысль о том, как важна паллиативная служба.

Цену на пряники определяют сами покупатели – 10, 20, 50, 100 рублей. Ведь помощь не бывает маленькой, она бывает – своевременной.

Больше двух тысяч орловцев нуждаются сегодня в паллиативной помощи – люди с хроническими заболеваниями в терминальной стадии, с онкологическими диагнозами, лежачие больные. Список болезней велик. Региональный фонд социальной поддержки населения имеет все необходимые документы, чтобы оказывать эту помощь.

Как рассказал директор Фонда Александр Лебедев, планируется, что в январе выездная бригада приступит к работе. В настоящий момент ведется организационная работа по подбору профессиональных кадров - требуются врач, медсёстры, психологи.

Фонд выиграл президентский грант – около трех миллионов рублей. Также, благодаря телезрителям, собрали почти 400 тысяч. Рублей. Но сбор продолжается – на год работы бригады нужно немногим более 6 миллионов. Внести пожертвование можно на реквизиты фонда, или отправив SMS со словом ПОКРОВ и суммой пожертвования через пробел – на короткий номер 3434.


Мария Семак
15 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта