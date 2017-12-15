Новости версия для печати Сегодня 25-летие отмечают отделы безопасности в системе федеральной службы исполнения наказаний России Это от их работы зависит спокойствие посетителей колоний, и строгое выполнение распорядка теми, кто отбывает заключение. И в этой работе нужно быть всегда «начеку». За повседневной работой такого отдела в самом строгом исправительном учреждении области наблюдала наша съемочная группа.



Для каждого посетителя без исключений - жесткий пропускной и досмотровый режим. Учреждение серьезное: у всех заключенных Ливенской колонии строгого режима за плечами тяжкие преступления и многократные рецидивы. Самый большой из действующих сроков – 22,5 года. Словом, публика беспокойная.



Что такое побег, сотрудники отдела безопасности знают лишь как вводную для тренировок. Последнюю результативную попытку не застали даже старожилы службы. И тем не менее, буквально, каждый шаг заключенного на контроле отдела безопасности.



Покинуть зону надежды мало, а вот доставить туда то, что не положено, пытаются часто. Каждая передача проходит строгий контроль.

Роман Ефанов, младший инспекторы отдела безопасности ИК-2: «Как показывает практика, пытаются передать наркотические вещества, сотовые телефоны и аксессуары к нему – сим-карты, батареи и другое». В комнате для свиданий осужденным приходится «фильтровать базар» - оперативники могут получить конспект разговора.



В штрафной изолятор попадают самые неисправимые. Попытки напасть на сотрудников отдела безопасности, увы, почти обыденность. Последняя закончилась плачевно - для нападавшего. Он получил не только нокаут, но и три года к основному сроку.









Иван Суверин

15 декабря 2017 года







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