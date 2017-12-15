Сегодня в самом центре Орла совершил посадку гражданский вертолёт

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пятница
15.12.2017
18:42:08
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Сегодня в самом центре Орла совершил посадку гражданский вертолётВертолёт, кружащий в орловском небе, горожане заприметили ещё в первой половине дня. Многих это удивило, потому как воздушным суднам гражданской авиации полёты над городом запрещены.
После обеда вертолёт приземлился на главной площади, у гостиницы «Салют». Покидал ли вертолёт кто-нибудь, неизвестно. Также как и неизвестна цель визита неожиданных гостей. В силовых структурах от комментариев отказались.
Судя по бортовому номеру, вертолет приписан к оренбургскому сельхозпредприятию. Стоит напомнить, что для посадки вертолетов в Орле есть аэропорт «Южный», а в пригороде – площадка аэроклуба в деревне «Пугачевка».
Видео очевидцев
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