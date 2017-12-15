Новости версия для печати Сегодня в самом центре Орла совершил посадку гражданский вертолёт Вертолёт, кружащий в орловском небе, горожане заприметили ещё в первой половине дня. Многих это удивило, потому как воздушным суднам гражданской авиации полёты над городом запрещены.



После обеда вертолёт приземлился на главной площади, у гостиницы «Салют». Покидал ли вертолёт кто-нибудь, неизвестно. Также как и неизвестна цель визита неожиданных гостей. В силовых структурах от комментариев отказались.

Видео очевидцев







Судя по бортовому номеру, вертолет приписан к оренбургскому сельхозпредприятию. Стоит напомнить, что для посадки вертолетов в Орле есть аэропорт «Южный», а в пригороде – площадка аэроклуба в деревне «Пугачевка».









Антон Киселёв

15 декабря 2017 года







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