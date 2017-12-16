Новости версия для печати 65 лет в строю Сегодня войсковая часть №03013 отмечает круглую дату со дня основания. «На защите воздушных рубежей страны» - так называется праздник, приуроченный к этой дате.



Начнется мероприятие с минуты молчания - в память о павших на полях сражений во время Великой Отечественной войны и в локальных военных конфликтах. Солдаты части №03013 выполняли свой воинский и интернациональный долг во Вьетнаме, Сирии, Кубе, Афганистане, Таджикистане, Чеченской Республике, принимали участие и оказывали помощь в становлении радиотехнических подразделений ряда стран Азии и Африки.



В торжественном мероприятии примут участие ветераны, высший командный состав и военнослужащие. С праздником защитников Отечества поздравят первые лица области и города.



Завершится праздник концертом. Творческую программу подготовили лучшие коллективы Орла.





Мария Семак

16 декабря 2017 года







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