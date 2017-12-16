65 лет в строю

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суббота
16.12.2017
15:21:13
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65 лет в строюСегодня войсковая часть №03013 отмечает круглую дату со дня основания. «На защите воздушных рубежей страны» - так называется праздник, приуроченный к этой дате.
Начнется мероприятие с минуты молчания - в память о павших на полях сражений во время Великой Отечественной войны и в локальных военных конфликтах. Солдаты части №03013 выполняли свой воинский и интернациональный долг во Вьетнаме, Сирии, Кубе, Афганистане, Таджикистане, Чеченской Республике, принимали участие и оказывали помощь в становлении радиотехнических подразделений ряда стран Азии и Африки.
В торжественном мероприятии примут участие ветераны, высший командный состав и военнослужащие. С праздником защитников Отечества поздравят первые лица области и города.
Завершится праздник концертом. Творческую программу подготовили лучшие коллективы Орла.
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