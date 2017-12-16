Сегодня орловцы услышат народные песни в исполнении лучших коллективов и солистов Орловской, Брянской, Липецкой и Курской областей

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Сегодня орловцы услышат народные песни в исполнении лучших коллективов и солистов Орловской, Брянской, Липецкой и Курской областейФинал первого городского фольклорного фестиваля начнется в 11 часов. Зрителей ждут во Дворце Железнодорожников.
В программе заявлено более 30 артистов. И это не просто концерт, это финальное выступление участников, после которого жюри определит победителей. Судейскую коллегию возглавляет заслуженный деятель искусств РФ, композитор Евгений Дербенко.
Лучших исполнителей будут выбирать в двух номинациях «Сольное пение» и «Ансамбль народной песни». Учреждены и специальные награды – за лучшую аранжировку, за оригинальность репертуара, за яркие вокальные данные и другие, в том числе «Приз зрительских симпатий». Так что сегодня именно вы можете определить судьбу одного из артистов, для этого надо только сходить на концерт. Вход свободный.