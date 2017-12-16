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Сегодня орловцы услышат народные песни в исполнении лучших коллективов и солистов Орловской, Брянской, Липецкой и Курской областей

Финал первого городского фольклорного фестиваля начнется в 11 часов. Зрителей ждут во Дворце Железнодорожников.

В программе заявлено более 30 артистов. И это не просто концерт, это финальное выступление участников, после которого жюри определит победителей. Судейскую коллегию возглавляет заслуженный деятель искусств РФ, композитор Евгений Дербенко.

Лучших исполнителей будут выбирать в двух номинациях «Сольное пение» и «Ансамбль народной песни». Учреждены и специальные награды – за лучшую аранжировку, за оригинальность репертуара, за яркие вокальные данные и другие, в том числе «Приз зрительских симпатий». Так что сегодня именно вы можете определить судьбу одного из артистов, для этого надо только сходить на концерт. Вход свободный.


Мария Семак
16 декабря 2017 года

 


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