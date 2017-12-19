Новости версия для печати Официально утверждено расписание государственной итоговой аттестации 2018 года Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Экзамены пройдут в три этапа.



Досрочный этап ЕГЭ состоится с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный - с 4 по 15 сентября. Досрочный и основной этапы ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии и информатике. Выпускники 9-х классов досрочно смогут сдать госэкзамены с 20 апреля по 8 мая. Основной этап: 25 мая по 29 июня. Дополнительный - с 4 по 22 сентября. Как и в прошлом году, в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем учебным предметам.





Татьяна Напольских

17 декабря 2017 года







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