Новости версия для печати Электронный конкурс среди орловских частных перевозчиков состоится в 2018 году До этого времени городские власти планируют разработать единые требования для частников и для муниципальных организаций.



На некоторые маршруты планируют запустить специальные автобусы для перевозки пассажиров с особенностями здоровья.



Напомним, что сейчас на улицах областного центра работают около 350 машин, из них муниципальных – 17.





Мария Семак

17 декабря 2017 года







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