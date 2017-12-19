Новости версия для печати В управлении судебных приставов работает круглосуточный телефон доверия Орловцы имеют возможность сообщить в ведомство о правонарушениях со стороны должностных лиц.



Если кто-то требует взятку, если превышают или злоупотребляют служебными полномочиями, если совершили подлог или проявили халатность, это повод позвонить на круглосуточный телефон доверия. Жалобу рассмотрят и примут меры.

Номер телефона круглосуточного телефона доверия УФССП по Орловской области 8 (4862) 72-52-83.





Мария Семак

18 декабря 2017 года







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