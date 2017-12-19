Новости версия для печати Орловский Госуниверситет выиграл конкурс «Вузы как центры пространства создания инноваций» Конкурсный отбор проводился в рамках приоритетного проекта Правительства РФ.

Заявки на участие в конкурсе поступили от 121 вуза из 63 субъектов Российской Федерации. По результатам отбора 51 вуз признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором находится.



Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева признан центром инновационного, технологического и социального развития региона.



Ректор университета Ольга Пилипенко пояснила, что программа, разработанная вузом для участия в конкурсе, получила поддержку врио губернатора региона Андрея Клычкова. При оценке программ учитывались такие показатели, как привлечение новых ученых, открытие новых лабораторий, развитие инфраструктуры для обеспечения условий проживания преподавателей и студентов.



Ольга Пилипенко подчеркнула, что с победой руководство вуза связывает надежды на дальнейшую работу с правительством области над развитием инновационного инвестиционного климата.





Орловское Информбюро

18 декабря 2017 года







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