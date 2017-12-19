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Орловский Госуниверситет выиграл конкурс «Вузы как центры пространства создания инноваций»Конкурсный отбор проводился в рамках приоритетного проекта Правительства РФ.
Заявки на участие в конкурсе поступили от 121 вуза из 63 субъектов Российской Федерации. По результатам отбора 51 вуз признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором находится.
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева признан центром инновационного, технологического и социального развития региона.
Ректор университета Ольга Пилипенко пояснила, что программа, разработанная вузом для участия в конкурсе, получила поддержку врио губернатора региона Андрея Клычкова. При оценке программ учитывались такие показатели, как привлечение новых ученых, открытие новых лабораторий, развитие инфраструктуры для обеспечения условий проживания преподавателей и студентов.
Ольга Пилипенко подчеркнула, что с победой руководство вуза связывает надежды на дальнейшую работу с правительством области над развитием инновационного инвестиционного климата.