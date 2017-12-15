Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Взлётная» площадь. Сегодня в самом центре Орла совершил посадку гражданский вертолёт.



- Особые машины – особенным людям. Орловцы травмированные на производстве, получили ключи от авто «индивидуальной сборки».



- «Дорожный сюрприз». Что скрывает дождевая вода на Карачевском шоссе?



- На радиосвязи – Россия! Педагог дополнительного образования стал лауреатом национального конкурса.



- Скоро Новый Год! Готов ли дед Мороз к главному зимнему празднику?



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Вести-Орёл

15 декабря 2017 года







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