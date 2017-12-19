Новости версия для печати В орловском УМВД подвели итоги оперативно-профилактической операции «Группа» Главной ее целью стало выявление подростковых групп антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.



Стражи порядка проверили более 450 мест массового пребывания молодежи. По месту жительства посетили более 540 лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел. За период проведения мероприятий к административной ответственности привлечено 84 лица.





Ольга Борисова

18 декабря 2017 года







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