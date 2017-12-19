«Коллекцию новогодних идей» с сегодняшнего дня представляет областная библиотека на одноимённой выставке

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вторник
19.12.2017
19:30:57
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«Коллекцию новогодних идей» с сегодняшнего дня представляет областная библиотека на одноимённой выставкеНа Бунинке представлена литература, которая поможет организовать торжество, удивить домашних и гостей.
Есть и рекомендации для тех, кто хочет хорошо выглядеть, например, как сделать красивую причёску. Новый год создает ощущение волшебства, ожидания чудесных сюрпризов. Множество советов, как изготовить своими руками сувениры для близких людей вы найдете в книгах «Забавные подарки по поводу и без» Ольги Чибриковой и «Подарки».
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