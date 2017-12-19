Новости версия для печати «Коллекцию новогодних идей» с сегодняшнего дня представляет областная библиотека на одноимённой выставке На Бунинке представлена литература, которая поможет организовать торжество, удивить домашних и гостей.



Есть и рекомендации для тех, кто хочет хорошо выглядеть, например, как сделать красивую причёску. Новый год создает ощущение волшебства, ожидания чудесных сюрпризов. Множество советов, как изготовить своими руками сувениры для близких людей вы найдете в книгах «Забавные подарки по поводу и без» Ольги Чибриковой и «Подарки».





Евгения Костомарова

18 декабря 2017 года







На главную страницу





