Новости версия для печати Огни на главной новогодней ёлке в Орле зажгут 20 декабря Кроме того, праздничную иллюминацию включат на ёлках, установленных на площадях Мира, Комсомольская и Жукова, а также у администрации Северного района и у театра «Свободное пространство».



Недавно по поручению главы города Орла Александра Муромского была проведена инвентаризация перетяжек, консолей, гирлянд, опор освещения. Всё повреждённое оборудование было заменено.





Татьяна Курбатова

18 декабря 2017 года







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