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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 41 ДТП

Среди них 8 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы, 2 погибли.

16 декабря в 5:15 водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра», следовал по улице Раздольной, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в нейрохирургию.

16 декабря в 14:20 водитель, управляя автомобилем «Ваз 2111», в районе д.19 по ул. Маринченко допустил наезд на пешехода - мальчика 2007 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

16 декабря в 19:50 водитель, управляя автомобилем «Киа», следовал по улице Поселковой, и в районе д. 9А по ул. 6-й Орловской дивизии произошло столкновение с автомобилем «Лада Приора», который следовал по ул.6-й Орловской дивизии и совершал поворот налево на улицу Поселковую. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Приора» получил телесные повреждения.

17 декабря приблизительно в 19:10 водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 330232», двигался по автодороге М-2 «Крым» со стороны Курска, и на 426 километре автодороги допустил наезд на неустановленного пешехода, находившегося на его полосе движения, после чего на пешехода наехал еще один автомобиль – «ГАЗ 27573А», двигавшийся в попутном направлении. (После наезда водитель оставил место ДТП, участником которого он являлся. Позднее был разыскан). Уже пострадавшего пешехода переехали еще раз - это допустил водитель, управлявший автомобилем «ДАФ», который двигался во встречном направлении. От полученных травм неустановленный пешеход скончался до прибытия скорой медицинской помощи.


Орловское Информбюро
18 декабря 2017 года

 


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