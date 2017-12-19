Новости версия для печати В одном из цехов завода «Химмаш» произошел пожар ЧП произошло в субботу днем. На окраину Заводского района выдвинулись удвоенные силы орловского пожарного гарнизона.



Первые сообщения о пожаре, поступившие на пульт 112, оказались некорректными. Звонившие сообщали, что горит котельная на территории завода «Химмаш». Почти сразу выяснилось: на самом деле пожар вспыхнул в одном из пустующих цехов.



Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего развития и распространения пожара. К месту ЧП спасатели сразу прибыли усиленным составом.



Как сообщил зам. начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области Михаил Баев, по прибытии было обнаружено возгорание на кровле неэксплуатируемого двухэтажного кирпичного здания на площади 15 квадратных метров.



Затрудняли тушить пожар сильный ветер и проливной дождь. На скользкой кровле пожарным пришлось соблюдать особую осторожность. Внутри цеха огонь ничего не повредил, так как в помещении абсолютно пусто. Исключение составляет лишь машинописная противопожарная инструкция неизвестной давности. Тем, кто владеет зданием сейчас, инструктаж также не помешал бы.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Горение было обнаружено на кровле неэксплуатируемого цеха, принадлежащего ООО «Рослизинг» (города Москва). В ходе ликвидации пожара было установлено, что горение происходит на 15 метрах кровли. Кровля – мягкая, рубероидная. Предварительно можно сказать, что в первой половине дня на кровле проводились работы по ремонту с применением открытого огня». В Госпожнадзоре отмечают: упадок орловских заводов на многих предприятиях повлек значительное снижение противопожарной дисциплины. Отчего и сообщения о возгораниях производственных помещений приходят в МЧС все чаще.





Иван Суверин

18 декабря 2017 года







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