Новости версия для печати МЧС: в ближайшие часы прогнозируется сильное налипание мокрого снега По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода ожидает орловцев в ближайшие три часа.



Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице.



Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач.



Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта. Не стоит забывать о том, что большое количество автомашин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники и создает заторы.



В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от тяжести снега, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.





Орловское Информбюро

18 декабря 2017 года







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