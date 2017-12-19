Новости версия для печати В Орле в ДТП погиб мотоциклист Авария произошла в субботу поздно вечером на Наугорском шоссе.



Водитель двухколесной машины столкнулся с автомобилем, получив при этом смертельные ранения.



Погодные условия и короткий световой день осложняют и без того непростую ситуацию на дорогах. ГИБДД призывает водителей быть предельно осторожными.





Иван Суверин

18 декабря 2017 года







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