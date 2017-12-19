Новости версия для печати В Орле определили места для больших новогодних фейерверков Праздничные фейерверки будут запускать от стелы в месте слияния рек и с площади у ДК «Металлург».



Для тех же, кто решил самостоятельно запускать салют, оборудовано семь площадок. Четыре - в Заводском и по одной в остальных районах города. Адреса площадок можно узнать на официальном сайте мэрии. Стоит напомнить, балконы и дворы жилых домов к этим местам не относятся.





Орловское Информбюро

18 декабря 2017 года







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