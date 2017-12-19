Орловская область получит дополнительные средства на обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания детей-инвалидов

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вторник
19.12.2017
19:31:46
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Орловская область получит дополнительные средства на обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания детей-инвалидовСоответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Объём субвенций регионам увеличен на 445,2 млн рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Общий объем федеральных субсидий на указанные цели теперь составляет 34,3 млрд рублей. Согласно распределению Орловская область получила более 117,3 млн рублей (до внесения изменений в распределение - 106,3 млн рублей), сообщает информационный портал Орловской области.
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