Два смертельных ДТП произошли в минувшие выходные в Орловской области

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Два смертельных ДТП произошли в минувшие выходные в Орловской областиСказались и сложные погодные условия, и пресловутый человеческий фактор.
ДТП не по сезону: водитель скоростной «Ямахи» не только сам решил проехаться по декабрьской дороге, но и прихватил с собой пассажира. Совершая одно нарушение за другим, 24-летний мотоциклист обнаружил на хвосте экипаж ДПС, и, поддав газу, врезался в автомобиль «Лада Ларгус».
Пассажир и водитель были доставлены в больницу, но последнему врачи помочь не смогли, травмы оказались смертельными.
А в ДТП, случившемся воскресным вечером в Кромском районе, погиб пешеход. С таким фатальным невезением инспекторы сталкиваются нечасто: мужчину переехали три автомобиля кряду.
Роль каждого из участников ДТП определит следствие. Потерпевший, судя по всему, был человеком без определенного места жительства.
Олег Кочеров, начальник ОГИБДД ОМВД по Кромскому району: «17 декабря приблизительно в 19:10 на автодороге М2 «Крым» произошел последовательный наезд на пешехода двумя автомобилями «Газель» и автомобилем «ДАФ», в результате чего пешеход скончался до прибытия скорой медицинской помощи».