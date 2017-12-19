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Два смертельных ДТП произошли в минувшие выходные в Орловской области

Сказались и сложные погодные условия, и пресловутый человеческий фактор.

ДТП не по сезону: водитель скоростной «Ямахи» не только сам решил проехаться по декабрьской дороге, но и прихватил с собой пассажира. Совершая одно нарушение за другим, 24-летний мотоциклист обнаружил на хвосте экипаж ДПС, и, поддав газу, врезался в автомобиль «Лада Ларгус».

Пассажир и водитель были доставлены в больницу, но последнему врачи помочь не смогли, травмы оказались смертельными.

А в ДТП, случившемся воскресным вечером в Кромском районе, погиб пешеход. С таким фатальным невезением инспекторы сталкиваются нечасто: мужчину переехали три автомобиля кряду.
Олег Кочеров, начальник ОГИБДД ОМВД по Кромскому району: «17 декабря приблизительно в 19:10 на автодороге М2 «Крым» произошел последовательный наезд на пешехода двумя автомобилями «Газель» и автомобилем «ДАФ», в результате чего пешеход скончался до прибытия скорой медицинской помощи».
Роль каждого из участников ДТП определит следствие. Потерпевший, судя по всему, был человеком без определенного места жительства.




Иван Суверин
18 декабря 2017 года

 


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