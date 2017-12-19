Новости версия для печати В Орле отмечены лучшие предприятия региона 19 декабря глава региона выступит с инвестиционным посланием. Там будут озвучены векторы социально-экономического развития региона на ближайшие годы. Андрей Клычков планирует предложить меры по привлечению инвесторов на Орловщину. Но не только от привлечения капитала зависит экономическое развитие региона, но и от того, как работают орловские предприятия.



Молодые бычки на откорм, 16 тысяч гектар земли для растениеводства, и своя линейка колбасной продукции. «Агрофирма Мценская» входит в число трехсот наиболее эффективных российских предприятий в сельском хозяйстве. В этом году они решили проверить свои силы и на родной земле - отправили заявку на участие в независимой премии «Орловский бизнес-2017».

Валерий Самофалов, директор материально-технического обеспечения АО «Агрофирмы «Мценская»: «Стараемся - ищем партнеров, клиентов, реализуем товар. На сегодняшний день продали 21 тысячу тонн зерна. У нас есть свой элеватор. Зерно наше качественное, оно пойдет за границу, то есть цена соответственная. Есть качество – есть деньги, экономика процветает». Главное условие победы в премии – экономические показатели, прибыль. Их улучшили и продемонстрировали 17 предприятий. Лауреатом в номинации «Агропромышленная компания года» стала «Агрофирма «Мценская». Заслуженную статуэтку получил и ПАО «Сбербанк» - звание «Банк года» будут носить за удобство в обслуживание клиентов и низкие ставки по ипотеки.

Роман Петрухин, заместитель управляющего Орловским отделением ПАО «Сбербанк»: «В целом в банковском орловском сообществе нет никакой состязательности – такой неформальной, то есть, нет ни спортивных мероприятий, например, Банковской лиги, и это не единственная площадка, где мы можем конкурировать, а где конкуренция, там и улучшение сервиса, и, прежде всего, выгода для наших клиентов». Первый пробный проект в Орловской области и подведение итогов бизнеса состоялось в прошлом году. Тогда было прислано не так много заявок, в этом - уже больше ста.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «В канун Нового года, действительно, приятно подвести итоги, ведь у нас есть много прогрессивных предприятий, которые себя показывают хорошо, прежде всего, в экономике. Говорят, что кризис. Но многие, и в промышленности, и в строительном комплексе работают сегодня с прибылью». Игорь Козин, заместитель председателя правительства области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «Одним из критериев оценки были возможности реализации данными компаниями социально-ориентированных проектов». Отбор лучших в ведение бизнеса доверили экспертам. Только «Медицинский центр года» выбирали горожане - в течение нескольких месяцев на сайте информагентства шло народное голосование.









Анна Вайсергисер

18 декабря 2017 года







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