Новости версия для печати В Орле подвели итоги международного конкурса юных художников «Как прекрасна земля и на ней человек» Конкурс был посвящён Году экологии в России.



Работы оценивало строгое профессиональное жюри – они учитывали образную выразительность, оригинальность сюжета, мастерство выполнения и раскрытие темы. Её нужно было выдержать, согласно одной из трёх номинаций: «Сохраним природы красоту», «Мои земляки – современники» и «Историко-культурные достопримечательности моего края».



Как отметила заместитель председателя орловского областного отделения МОФ «Российский фонд мира» Инна Краснухина, в конкурсе приняли активное участие школы не только художественные, но и общеобразовательные. Были также работы из Беларуси, Северной Осетии и Дагестана.



В итоге к конкурсу детского изобразительного искусства присоединились больше 300 участников со всех уголков страны и ближнего зарубежья. Лучшие работы были удостоены наград. При этом сертификаты об участии получили абсолютно все лауреаты.





Антон Киселёв

18 декабря 2017 года







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