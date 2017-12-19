Новости версия для печати Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков выступит с инвестиционным посланием В нем будут определены векторы дальнейшего развития Орловщины на ближайшие несколько лет.



Также Андрей Клычков обозначит ключевые меры по совершенствованию инвестиционного климата. Кроме того, будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве Правительства Орловской области с федеральными институтами развития.





Анна Боева

19 декабря 2017 года







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