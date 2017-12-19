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19 декабря в Орловском краеведческом музее состоятся юбилейные мероприятия, посвященные 120-летию со дня основания учреждения

Начнутся мероприятия с презентации художественного почтового штемпеля специального гашения. Штемпель изготовлен по заказу УФПС Орловской области.

Для спецгашения ограниченным тиражом подготовлены клубные почтовые карточки с видами здания Орловского областного краеведческого музея. После спецгашения в музее уникальный штемпель перейдет в пользование центрального почтового отделения, где будет действителен только один день – 19 декабря. Затем штемпель будет отправлен в Центральный музей связи. Уникальный почтовый оттиск можно будет поставить на любую почтовую корреспонденцию, в том числе и для своих коллекций, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Как сообщили в пресс-службе музея, празднование продолжится открытием выставок из фондов музея, на которых будут представлены фотографии, документы, картины, археологические находки начала 20 века, предметы из последних поступлений в музей.
 
А 20 декабря в Орловском краеведческом музее состоится День открытых дверей для жителей и гостей города "С юбилеем, музей!", посвященный 120-летию со дня основания. Посетители смогут самостоятельно ознакомиться со стационарной экспозицией, а также выставками из фондов музея.
 
В 13 часов музей приглашает на литературно-музыкальную гостиную «Потомок великих родов» (к 200-летию со дня рождения А.Н. Толстого).



Орловское Информбюро
19 декабря 2017 года

 


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