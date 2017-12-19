Орловские семьи будут получать ежемесячную выплату при рождении первого ребенка 9429 рублей

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вторник
19.12.2017
19:29:05
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Орловские семьи будут получать ежемесячную выплату при рождении первого ребенка 9429 рублейДанную инициативу президент РФ Владимир Путин представил на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Для реализации принятых решений подготовлен проект федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в соответствии с которым устанавливается право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) после 1 января 2018 года первого ребенка.
Как сообщает Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, на момент обращения за выплатой должны быть соблюдены следующие условия:
Размер 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Орловской области на 2018 год будет составлять 15 241,5 руб.
Ежемесячная выплата будет осуществляться в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 9429 руб.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка по день достижения им возраста полутора лет.
Для установления ежемесячной выплаты необходимо обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства заявителя либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Средства на реализацию ежемесячной выплаты предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета, сообщает информационный портал Орловской области.
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