Новости версия для печати Задержан бывший исполнительный директор филиала компании «АСК Инжиниринг» Илья Дисман Ему вменяют невыплату заработной платы более 5 млн. рублей. А также подозревают в мошенничестве. Речь идет о пропаже 136 млн. со строительства медцентра в Орле.



Как сообщает Следственный комитет, статьи, по которым Дисману предъявлено обвинение, в совокупности предусматривают наказание до 10-ти лет лишения свободы.



По данным следствия, с августа по ноябрь 2016 года Дисман не выплачивал заработную плату 157 работникам филиала ООО «АСК Инжиниринг». Сумма общей задолженности составила более 5 миллионов рублей.



Кроме того, подозреваемый, в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, в период с февраля по июль 2016 года, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, мошенническим способом похитил более 136 миллионов рублей при строительстве многофункционального медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», где ООО «АСК Инжиниринг» с декабря 2015 года выступало в качестве генерального подрядчика строительных работ.



Указанные действия Дисмана повлекли нарушение прав работников предприятия и невозможность введения в эксплуатацию социально значимого объекта для жителей Орловской области.



В настоящее время рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Дальнейшее расследование указанного уголовного дела руководитель следственного управления взял под личный контроль.





Татьяна Напольских

19 декабря 2017 года







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