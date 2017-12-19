Новости версия для печати Орловская поликлиника №1 отметила вековой юбилей В свое время она была единственной в городе - для взрослых и детей.



Сейчас здесь оказывают помощь по 27 врачебным специальностям, освоены новые методы лечения и реабилитации. Средняя проходимость составляет порядка 720 человек в день. В медучреждении трудятся 295 специалистов: 73 врача, 140 средних медицинских работников.



Благодаря внедрению информационных технологий сделан решительный шаг для ликвидации очередей, расширена возможность предварительной записи к врачам. Теперь это можно сделать через Интернет, инфомат, расположенный на 1 этаже здания, CALL-центр.



Накануне сотрудников учреждения чествовали во Дворце культуры железнодорожников.

Со словами благодарности к коллективу обратились представители региональной и муниципальной власти. Лучшие медики были награждены грамотами и благодарностями.

Завершил торжество праздничный концерт.





Орловское Информбюро

19 декабря 2017 года







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