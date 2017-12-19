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В чём встретить Новый год?

По восточному календарю наступающий 2018-й – год Жёлтой Земляной Собаки. Считается, что символ должен присутствовать не только в качестве игрушки на ёлке, но и в деталях гардероба. Как создать не просто праздничный образ, а еще и угодить будущему символу из китайского гороскопа?

Орловчанка Ирина Кальницкая несколько дней назад примерила на себя корону. Теперь она - Мисс Орёл-2017. Дефилировать в вечерних платьях ей не привыкать. Да и Новый год обычно встречает в ярких нарядах.

И тут Ирина попала в точку. Собака – покровитель наступающего года - хоть и не любит изыски. Но 2018-й – год Желтой земляной собаки. Поэтому дизайнеры советуют остановить свой выбор на довольно скромных, но элегантных нарядах. А еще видение дизайнеров совпало с представлениями китайцев – что надеть в самую сказочную ночь года. Тренд сезона – мягкие, осенние, насыщенные теплые тона. Чтобы угодить собаке – вспомните шедевры мировой живописи, где коричневые, золотистые, оливковые, терракотовые цвета – в авангарде. Дизайнеры советуют как объемные платья, так и более приталенные силуэты. Длина, в основном, это середина икры – ни макси, и ни мини.

Собака – животное скромное и практичное. Поэтому в новогоднюю ночь забудьте обо всем с приставкой ультра-. Это касается и украшений. Элегантность и комфорт – два козыря модниц в 2018-м. Шитье, растительные орнаменты, восточные узоры – сегодня на всех мировых подиумах.

Еще один извечный вопрос: где встречать Новый год? На это психологи отвечают: главное - ни где, а с кем. Ведь собака не любит одиночества.
Надежда Есипова, семейный и детский психотерапевт: «Кому-то нужна огромная аудитория, чтобы себя показать, людей посмотреть. А кому-то действительно стоит посидеть дома. Нет однозначного способа. Это должно отвечать на вопрос: а как нравится мне? 
А Мисс Орёл нравится встречать Новый год дома, в кругу «своих» людей. Какое бы место вы не выбрали – Собака это оценит. 2018-й обещает быть стабильным и гармоничным.


Надежда Невматулина
19 декабря 2017 года

 


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