Новости версия для печати В программу «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» в будущем году будет вложено больше 76 млн. рублей Благодаря этой программе, к примеру, 16 молодых семей улучшили жилищные условия. Но именно эту программу раскритиковал главный прокурор области. Цифры обсуждали 18 декабря на заседании правительства.



Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Были возбуждены уголовные дела, и каждая пятая субсидия, в частности, выделена с нарушением закона. Строительство ведётся не в сельской местности. Манипуляции идут с приобретение, то есть, деньги получили, а фактически сделка совершена фиктивно - с родственниками, и так далее». Ложка суровой действительности в бочку позитивного отчёта о реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» заставила главу региона призадуматься. Ведь в следующем году на улучшение жизни сельчан планируется выделить из областного бюджета в два раза больше средств – это 35 миллионов рублей. Плюс 45 федеральных миллионов.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Наша задача на сегодняшний день – учесть те ошибки, которые были допущены, понять причины ошибок, и на следующий период больше не допускать». В этом году по программе развития сельских территорий в районах появилось почти 18 километров газовых сетей, 20 километров водопровода, и 3,5 тысячи квадратных метров нового жилья. Портят статистику только несколько фактов, когда построенные объекты не соответствовали проекту. Подобные проблемы могут возникнуть и в 2018-м.

Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по агропромышленному комплексу: «Нет заключений по проектам водоснабжения, заявленным на участие в 2018 году администрациями Ливенского и Мценского районов. Нет заключений по газу по Ливенскому, Мценскому, Свердловскому, Троснянскому районам». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Есть негативные моменты. Они ставят под угрозу выполнение целевых показателей программы. Не все муниципальные районы принимают участие в ней. В тех районах, где я недавно побывал, жители настойчиво обращались с просьбами, которые можно решить совместными усилиями в рамках реализации программы». В связи с этим Андрей Клычков попросил районных глав быть активнее в этом вопросе. Ведь только в 2018-м благодаря программе планируется построить ещё одну тысячу квадратных метров жилья, один ФАП, ввести шесть с половиной километров сетей газоснабжения и одиннадцать километров сетей водоснабжения, а ещё несколько спортивных площадок общей площадью полторы тысячи квадратных метров.





Антон Киселёв

19 декабря 2017 года







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