Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
19.12.2017
19:30:45
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В программу «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» в будущем году будет вложено больше 76 млн. рублей

Благодаря этой программе, к примеру, 16 молодых семей улучшили жилищные условия. Но именно эту программу раскритиковал главный прокурор области. Цифры обсуждали 18 декабря на заседании правительства.

 Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Были возбуждены уголовные дела, и каждая пятая субсидия, в частности, выделена с нарушением закона. Строительство ведётся не в сельской местности. Манипуляции идут с приобретение, то есть, деньги получили, а фактически сделка совершена фиктивно - с родственниками, и так далее».
Ложка суровой действительности в бочку позитивного отчёта о реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» заставила главу региона призадуматься. Ведь в следующем году на улучшение жизни сельчан планируется выделить из областного бюджета в два раза больше средств – это 35 миллионов рублей. Плюс 45 федеральных миллионов.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Наша задача на сегодняшний день – учесть те ошибки, которые были допущены, понять причины ошибок, и на следующий период больше не допускать».
В этом году по программе развития сельских территорий в районах появилось почти 18 километров газовых сетей, 20 километров водопровода, и 3,5 тысячи квадратных метров нового жилья. Портят статистику только несколько фактов, когда построенные объекты не соответствовали проекту. Подобные проблемы могут возникнуть и в 2018-м.
Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по агропромышленному комплексу: «Нет заключений по проектам водоснабжения, заявленным на участие в 2018 году администрациями Ливенского и Мценского районов. Нет заключений по газу по Ливенскому, Мценскому, Свердловскому, Троснянскому районам».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Есть негативные моменты. Они ставят под угрозу выполнение целевых показателей программы. Не все муниципальные районы принимают участие в ней. В тех районах, где я недавно побывал, жители настойчиво обращались с просьбами, которые можно решить совместными усилиями в рамках реализации программы».
В связи с этим Андрей Клычков попросил районных глав быть активнее в этом вопросе. Ведь только в 2018-м благодаря программе планируется построить ещё одну тысячу квадратных метров жилья, один ФАП, ввести шесть с половиной километров сетей газоснабжения и одиннадцать километров сетей водоснабжения, а ещё несколько спортивных площадок общей площадью полторы тысячи квадратных метров.


Антон Киселёв
19 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта