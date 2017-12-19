Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 32 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.



18 декабря в 11:30 водитель, управляя автобусом ПАЗ-32053, следовал по улице Комсомольской и в районе д. 234 допустил столкновение с впереди двигающимся автомобилем «ВАЗ-11183». В результате столкновения пассажир автобуса (мужчина 1959 г.р.) получил телесные повреждения.



18 декабря в 18:05 водитель, управляя автомобилем «УАЗ», следовал по автодороге Калуга-Орел и в районе 186 километра допустил съезд в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля - женщина 1984 года рождения получила телесные повреждения.





Орловское Информбюро

19 декабря 2017 года







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