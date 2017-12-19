Органы ЗАГС отметили 100-летие

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вторник
19.12.2017
19:31:26
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Органы ЗАГС отметили 100-летиеТоржественное мероприятие, посвященное юбилею, состоялось в администрации Орловской области.
Лучшие сотрудники органов ЗАГС были отмечены наградами Министерства юстиции РФ, почетными грамотами и благодарностями Губернатора области, Орловского областного Совета народных депутатов, юбилейными знаками «80 лет Орловской области».
Особые слова признательности участники торжества адресовали ветеранам системы.
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