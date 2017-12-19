Новости версия для печати Опасные зоны дороги по Карачевскому шоссе и на улице Автовокзальной приведут в порядок до 25 декабря Эту дату сегодня назвали в мэрии Орла.



Мы уже рассказывали о том, как разбитая ливнёвка становится ловушкой для автомобилистов и поводом для штрафов.





Татьяна Напольских

19 декабря 2017 года







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